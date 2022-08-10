Başkan Turanlı: Domuzun zarar vermediği ürün yok

"Domuzların verdiği zararı engellemekte güçlük çekiyoruz"

Yaban domuzlarının çitleri bile sökebilme kabiliyetine sahip olan domuzların verdiği zararı engellemekte güçlük çektiklerini belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,"Domuzların, bölgemizde, badem, bağ, nohut, nar, mısır ve diğer meyve ve sebzelere de ciddi zarar verdiğini anlatan üreticiler geceleri nöbet tutuyoruz. Her gün birkaç üretici uykusuz sabahlayıp ürünümüzü korumaya çalışıyoruz. Ancak zaman zaman bahçe ve tarla sınırlarındaki çitleri bile sökebilme kabiliyetine sahip olan domuzların verdiği zararı engellemekte güçlük çekiyoruz. Bölgemizde yaban domuzları üreticiler için sorun olmaya devam ediyor. Yıllar önce başlatılan orman çalışmaları kapsamında, ormanlık alanların gelişmesi için bu bölgele kısmı olarak bırakıldığı düşünülen yaban domuzları bugün ormanlardan tarla, bağ ve bahçelere inerek üreticiler için sorun olmaya başladı. Domuzlar, bütün üreticilerin ciddi mağduriyet yaşamasına neden oluyorlar. Bazı üreticiler bizlere ulaşarak, Biz uykuyu unuttuk; tarlamıza, bahçemize bekçi olduk. Domuz da ürünümüze ortak oldu. Bir ağaçta 5 kasa ürün var ise 3 kasasını o yiyor. domuz sürüleri nedeniyle artık üretim yapamaz hale geldiklerini bile söylüyorlar. Üreticiler, ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor. Üretim süreci sorunlarla dolu, girdi maliyetleri üreticiyi düşündürüyor. Bir de ürettiği ürüne yaban hayvanları zarar vermesi sorununa sorun katıyor. Üreticinin başı dertten kurtulmuyor"dedi.

"Yaban hayvanlarının verdiği zararı teminat kapsamı içine almıyor"

Turanlı, bölgede tek geçim kaynakları üreticilik olan vatandaşların, yaban domuzlarının neden olduğu sorun karşısında ciddi ürün kaybı ile mağduriyet yaşadıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yetkililer bir an önce tedbir almalı. ilçemiz başta olmak üzere farklı alanlarda artan yaban domuzları üretimde ciddi sıkıntılar yaratıyor, TARSİM'de tarım sigortası yapan şirketler yaban hayvanlarının verdiği zararı teminat kapsamı içine almıyor, zarara para ödemiyorlar, devlet de bu türlü zararları ödemiyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı elbette ki yaban hayatını ve yaban hayvanlarını koruyacak. Ancak, Tarım Bakanlığının da çiftçilerimizi koruması gerekir."