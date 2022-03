Başkan Şahin’den yaşlılar için yeni tesis müjdesi

Yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve sağlık konusunda daha tedbirli olmalarına imkan vermek amacıyla GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinlikte yaşlı bireylere 500 adet dijital konuşan tansiyon aleti dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada yaşlıların toplumun ulu çınarları olduğunu belirterek, yaşam tecrübeleri gözlerinden okunan yaşlıların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Şahin: Her yaşın bizlere sunduğu güzelliklerden faydalanmalıyız

65 yaş ve üstü bireylerin 12-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutlayan Başkan Fatma Şahin, “Uzun ince bir yoldayız. Önemli olan her yaşın bizlere sunduğu güzelliklerden faydalanmaktır. Her yaş ayrı bir güzeldir. Ecdad ‘Genç bilebilse, yaşlı yapabilse’ diyor. Öyle bir medeniyetten geliyoruz ki, bizim medeniyetimizde annenin, babanın eli öpülür ve anne cennet kokusudur. Baba arkamızda bir dağ, bir çınardır. Yaşlılarımız, bizim dünümüz ve bugünümüz, köprümüz ve geleceğimizdir. O yüzden yaşlılarımız bizim için çok kıymetli.” dedi.

Başkan Şahin, yaşlılar için yeni bir merkez yapılacağını müjdeledi

Gaziantep’te yine Gaziantep Modeli ile yaşlılar için yeni bir alan oluşturacaklarını açıklayan Şahin, “Allaben Göleti civarında yaşlılarımız için özel bir alan inşa edeceğiz. Burada tek fiziki tedavi değil, psikolojik tedavi ve bunların yanı sıra sosyal donatı alanları mevcut olacak. Yaşlılarımız için oluşturacağımız bu buluşma noktasıyla onların birbirleriyle tanışmalarına ve sohbet etmelerine imkan sunacağız. Ayrıca yaşlılarımızın spor yapmasına, bir tiyatro oyunu sergilemesine, bir müzik korosunda yer almasına öncülük edeceğiz.” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak doğumdan ölüme, her Gazi şehirlinin yanında olduklarını dile getiren Başkan Şahin, “İnsanlarımıza destek olmak için birçok faaliyet sürdürüyoruz. Şu anda dünyada büyük bir sağlık krizi var. Biz oluşturduğumuz sosyal güvenlik sistemiyle insanımızın sağlık güvenliğini sağladık. ‘Önce yaşlılarımız’ diyerek onlara daha güçlü destekler verdik. Hamdolsun, onların hayır duasını almak için ekstra tedbirler aldık.” ifadesini kullandı.

Gaziantep modeli ulusal sınırları aştı

Gaziantep Modeli’nin ulusal sınırları aştığını aktaran Şahin, “Gaziantep Modeli birlikte iş yapma modelidir. Bakıyorsunuz yaşlılar çok yalnızlar. Şehirleşme sürecinde yaşlılarımızın çok daha yeni modellere ihtiyacı var. Aktif Yaşam Merkezi’ni bunun için kurduk. Ancak talepleri karşılamak bazen zorlaşabiliyor, biz de bu doğrultuda yaşlılarımızın güvenli şekilde gezebileceği, sosyalleşebileceği donatı alanlarını artırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Büyükşehir, yaşlı veri tabanı sayesinde 65 yaş ve üstü bireylere gözü gibi bakıyor

Sağlık Hizmetleri Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ise, yaşlılığın çok özel bir dönem olduğunu ifade ederek, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, toplum kültürünü ve değerlerini yarına taşıyan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi ve toplumda daha aktif rol oynaması gerektiğinin altını çizen Tolay, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya; sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını hissettirmektir. Yaşlı nüfusa yönelik daha kaliteli ve doğru hizmet verebilmek adına il genelinde ikamet eden hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş ve üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi için yaşlı veri tabanı oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde il geneli tüm yaşlı popülasyonuna dönük hızlı bir şekilde organize olma imkanı elde ettik.” dedi.

Salgın sürecinde de büyükşehir, yaşlılarla olan bağını koparmadı

Hali hazırda yaşlı kayıtlarının bulunduğu veri tabanında 96 bin 65 yaş ve üstü bireyin bulunduğunu kaydeden Tolay, şunları söyledi:

“İlimizde alzaymır hastalarına özel, keyifli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak Moral Evi’yle verdiğimiz hizmet, her geçen gün yeni bir pencereden danışanlara hizmet sağlamayı sürdürüyor. Moral Evi’ne yönelik hizmetlerimiz, salgın sürecinde de devam etti. 2 bin 650 seans çevrimiçi görüşme yapıldı bu süreçte. Bunun yanında yaşlılarımızın boş zamanlarını nitelikli kılmak için keyifli etkinlikler gerçekleştirdik. Yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyal aktivitelerini artırmak için de Aktif Yaşam Merkezi’nde, Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nde hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Etkinlikte ayrıca dezavantajlı çocukların sahnelediği gösterileri izleyen Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşam Merkezi’ndeki 65 yaş ve üstü üyelerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği korosunu dinledi ve yaşlılarla şarkı söyledi.

Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed bulundu. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ardından Başkan Şahin ve protokol günün anısına katılımcılarla fotoğraf çektirdi.