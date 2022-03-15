Başkan Kılınç'tan, Ulucami Mahallesi'ne ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnaflara yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

Son olarak, Ulucami Mahallesi'nde restorasyon çalışması devam eden Tarihi Çarşıda incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, incelemelerden sonra çevredeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Yaptığı ziyarette esnaflarla ayaküstü sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ziyarette esnaflara yönelik yaptığı konuşmada, "Şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ederken kıymetli hemşerilerimizin de gönüllerine dokunmaya devam ediyoruz. Bizleri sevgiyle karşılayan, dualarını eksik etmeyen 7'den 77'ye tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği ve güveniyle mutlu yarınlar inşa edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaflar ise yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.