Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Kılınç, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Kılınç mesajında şunları söyledi:

Tabi Ramazan Bayramı kazasız, belasız kavuşmak dileği ile bayramın şahsımıza ailemize, memleketimize, ülkemize ve dünya hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bir çok vatandaşlarımız ciddi bir mağduriyet yaşıyor, göçler, kuraklıklar ve savaşlar oluyor. Bu kuraklıklarda savaşlarda ve bu tür afetlerde en çok çocuklar, kadınlar, yaşlılar etkileniyor. Daha güzel bir dünya dileği ile burada ne yazık ki insanlık iyi bir sınavdan geçmiyor. Özellikle küresel güçlerin dünya bu hale getirmesi kendi menfaatleri için gerek İsrail’de Kudüs’te zulüm gerekse Ortadoğu’daki ve çeşitli İslam ülkelerindeki zulümler ve haksızlıklar temennimizin bunların bitmesi ama maalesef insan hırsı özellikle küresel güçlerin aç gözlülüğü dünyayı yaşanmaz bir hale getiriyor. Bize düşen ülke olarak daha güçlü olmak hem ekonomi olarak, hem de askeri olarak ve bilgi olarak güçlü olursak ki güçlü olmak zorundayız. Dünyanın böyle güzel güçlü insaf sahibi vicdanlı ülkeye ihtiyacı var. Bu potansiyeli Türkiye taşıyor. Dolayısı ile bu misyonun gereğini yapma noktasında inşallah bizlerde ellimizden geldiği kadar ülke olarak yapmaya çalışıyoruz ve yapmamız gerekiyor. Tekrardan Ramazan Bayramını tüm aleme sadece İslam alemine değil tüm insanlığa kazasız, belasız, savaşsız, pademisiz bir dünya dileğimizle tüm vatandaşlarımın Ramazan bayramını kutlarım. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim."

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