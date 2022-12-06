Başkan Kılınç’tan, kadın meclis üyelerine çiçek - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı, 5 Aralık Pazartesi günü Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başkanlığında yapıldı. Başkan Kılınç meclis oturumuna, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88’inci yıl dönümü olan ‘5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayarak başladı. Toplantıya katılan 3 kadın meclis üyesine, günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

Toplantıda, gündemdeki konulara geçmezden önce günün anlam ve önemine binaen kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Kılınç; “2022 Aralık Ayı Belediye Meclis toplantısını değerli Meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Alınan kararların ve yapacağımız hizmetlerin ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 88. yılında, Kadın Meclis üyelerimize çiçek takdiminde bulunduk. Tüm kadınların bu önemli gününü kutluyorum” dedi.

Haberin Videosu :