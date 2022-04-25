Başkan Kılınç'tan hastane ziyareti

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hem hastanede çalışan sağlık personeline kolaylıklar diledi, hem de servislerde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizde çalışan sağlık çalışanlarımıza ve yatan hasta ile hasta yakınlarına bu mübarek Ramazan ayında moral ziyaretinde bulunduk. Tedavileri süren hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalarımıza 'Şafi' ismiyle şifa versin" dedi.

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları da Başkan Kılınç'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.