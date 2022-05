Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Engelliler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajına, Adıyaman'da yaşayan engelli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek başlayan Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak yaptıkları her çalışmada Adıyaman'da engelleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana engelli vatandaşların isteklerinin çözümü noktasında pozitif ayrımcılık yapmaya özen gösterdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, mesajını şu ifadelerle tamamladı: "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayarak, engellilerimizin topluma kazandırması noktasında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu anlamda AK Parti hükümetimiz dönemlerinde sağlık, eğitim, evde bakım hizmetleri ve istihdam gibi birçok anlamda ciddi avantajlar sağlanan engelli vatandaşlarımıza Adıyaman Belediyesi olarak biz de hak ettikleri hizmetleri sunmak için gayretle çalışıyoruz. Biliyoruz ki, bugün engelli vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda yaşaması, hayat kalitelerinin artırılması konusunda yapacak olduğumuz her çalışmanın kendimiz, ailemiz, yakınlarımız için de bir yatırım olma ihtimali var. Çünkü her sağlıklı birey birer engelli adayıdır. Adıyaman Belediyesi olarak bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüp, engellerin ortadan kalktığı bir Adıyaman inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, ömür boyu mutlu bir yaşam dilerim."