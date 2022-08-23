Başkan Kılınç'tan çalışan işçilere baklava ikramı

Adıyaman Belediyesi tarafından altyapısı, kaldırımları ve ışıklandırmasıyla örnek caddelerden olacak olan Cumhuriyet Caddesi'nde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 40 dereceyi aşan sıcakta çalışan personele baklava ikramında bulunup, kolaylıklar diledi.

İncelemeler sonunda çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, önümüzdeki süreçte prestij cadde çalışmalarına Buhara, Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı caddelerinde devam edeceklerini söyleyerek, "Adıyaman'ımıza kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için gece gündüz demeden çalışan, kıymetli mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İlimiz için omuz omuza değer üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Cadde esnafı ise sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.