Başkan Kılınç’tan, Ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti

Eylül 2021'de Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Harekâtında yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci ameliyatını olan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralı gaziye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Gerçekleştirdiği ziyarette gazi Musa Taştan ve ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, "Sağlık durumu iyi olan kahraman gazimize Yüce Allah'tan şifalar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Musa Taştan ve ailesi ise Başkan Kılınç'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.