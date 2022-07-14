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Başkan Kılınç'tan '15 Temmuz' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:16
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Başkan Kılınç'tan '15 Temmuz' mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tüm ulusun gününü kutladı.
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarihi boyunca birçok badire atlatmış olan Türk milletinin bir daha böyle acı günler yaşamaması dileğinde bulundu. Başkan Kılınç yayımladığı mesajında şunları ifade etti: "Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. 15 Temmuz da bu badirelerden bir tanesiydi. Çok şükür ki, tarihi boyunca devletinin muhafızı olan Türk milletinin dik ve kararlı duruşu sayesinde bu badire de büyük bir kahramanlık öyküsüne konu olacak şekilde atlatılmıştır. Kara başlayan ancak sonu aydınlık olan o gece ortaya koyduğu kahramanlıklarla tüm dünyaya kim olduğunu açıkça gösteren bu aziz millet nasıl bu güne kadar bayrağını, yurdunu ve birliğini namusu addederek korumuşsa bundan sonra da koruyacaktır Allah'ın izniyle. Bu vesileyle, milletinin varlığına, istikbaline ve inancına darbe vurmak isteyenlere karşı canlarını feda eden 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi şehitleri ve ülkemizin her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve güzel bir ömür diliyorum."

Kaynak: PHA
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