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Başkan Kılınç'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın annesi Zeynep Kılınç,(88) son yolculuğuna uğurlandı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:04
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Başkan Kılınç'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı olarak tedaviye gören Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın annesi Zeynep Kılınç, dün akşam doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yeni Mezarlık Caminde Zeynep Kılınç için düzenlenen törene Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül, Adıyaman Belediyesi eski başkanları, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile yakınları katıldı.
Öğle namazının ardından Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazı sonrası Zeynep Kılınç, yakınları tarafından defnedildi. Daha sonra Başkan Kılınç, taziyeleri kabul etti.

 

Kaynak: PHA
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