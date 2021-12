Başkan Kılınç'ın akülü sandalye sürprizi sevindirdi - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden doğuştan bedensel engelli 10.sınıf öğrencisi Kardelen Sinan’a akülü sandalye hediye etti.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmasında, "Engellilerimiz sadece bugün değil her gün hatırlanmalıdır. Hadislerimizde de engellilere her daim sahip çıkmamız gerektiği söyleniyor. Bizlerde her daim engellilerimizin yanındayız. Kardelen kızımızın da ayakları tam tutmuyor. Geçen yıl Kardelen kızımıza tekerlekli sandalye vermiştik bu sene ise derslerine daha iyi çalışabilmesi ve okula daha rahat gidip gelebilmesi için kendisine akülü sandalye verdik. Dinimiz her zaman engellilere yardım etmemizi emrediyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu engellilerimiz doğum esnasında da olabilir, normal yaşantımızda da olabilir, hastalıktan dolayı da olabilir. Yani hepimiz birer engelli adayıyız. Kardelene bu güzel günde sürpriz yaparak hem günü kutladık hem de akülü sandalyesi ile kimseden yardım almadan okul içerisinde ve dışarda yaşamını devam ettirmesi için bir hediye taktim ettik.” ifadelerini kullandı.