Başkan Kılınç, Vatandaşları milletin makamında ağırlıyor

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, makam odasının kapısını açık tutarak vatandaşların dertlerini dinlemeye devam ediyor.

"Hizmet etmekten onur duyduğumuz kıymetli vatandaşlarımızı, milletin makamında ağırlamaya devam ediyoruz" diyen Başkan Kılınç ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve başladığımız günden bu yana tek amacımız halk odaklı çalışmalara imza atmaktı. Bunun içinde fırsat buldukça vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. İnşallah halkımızla oluşturduğumuz ortak akıl sayesinde üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Adıyaman'ımızı daha da ilerilere taşıyacağız" dedi.

Başkan Kılınç'ın halk odaklı yönetiminden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA