Başkan Kılınç vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gerek sokak sokak yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde, gerekse makamında ağırladığı hemşerileriyle 'daha güzel bir Adıyaman' için görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Makamında ağırladığı vatandaşlarla hasbihal ederek istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve başladığımız günden bu yana tek amacımız halk odaklı çalışmalara imza atmaktı. Bunun içinde fırsat buldukça vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. İnşallah halkımızla oluşturduğumuz ortak akıl sayesinde üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Adıyaman'ımızı daha da ilerilere taşıyacağız" diye konuştu.

Başkan Kılınç'ın halk odaklı yönetiminden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA