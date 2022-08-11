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Başkan Kılınç'tan, Yangınzede esnafa ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, işyerinde çıkan yangından dolayı zarar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

11 Ağustos 2022 Perşembe 15:24
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Başkan Kılınç'tan, Yangınzede esnafa ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan işyerinde çıkan yangından dolayı mağdur olan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Kırıktaş ile sanayi esnaflarından Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nuri Ölçer'in de hazır bulunduğu ziyarette yangınzede esnaf Ziya Ekici ile sohbet eden Başkan Kılınç, geçmiş olsun dileklerini iletti.
İşyeri sahibi Ziya Ekici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç ve beraberindekilere yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 11.08.2022 15:58
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