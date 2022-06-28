Başkan Kılınç'tan, yangınzede aileye ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Turgut Reis Mahallesi'nde oturan ve evlerinde çıkan yangından dolayı mağdur olan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yabancı uyruklu aileye ait evde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen ve kısa süre içerisinde büyüyen yangında evi ve aracı zarar gören aileyi ziyaret eden Başkan Kılınç, aile bireyleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletip, incelemelerde bulundu.

Aile sakinleri de kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Kılınç'a ve yangına kısa süre içerisinde müdahale eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: PHA