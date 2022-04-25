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Başkan Kılınç'tan, Ulu çınarlara çat kapı ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını almaya devam ediyor.

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:10
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Başkan Kılınç'tan, Ulu çınarlara çat kapı ziyaret

Halkla iç içe olmaya büyük önem veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, özellikle şehirdeki ulu çınarları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını almayı ihmal etmiyor.
Son olarak Bakkal Halit amcayı evinde ziyaret eden Başkan Kılınç, burada yaptığı değerlendirmede, "Ulu çınarlarımızın sohbetinden istifade ediyor, çat kapı ziyaretlerimize devam ediyoruz. Rabbime şükürler olsun her çaldığımız kapıdan her sıktığımız elden dualarla yolumuza devam ediyoruz. Bakkal Halit amca ile Adıyaman'ımızın eski, güzel anılarını yad ettik. Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan bu değerli büyüklerimizi evlerinde ziyaret etmek bize haz veriyor" diye konuştu.
Bakkal Halit amca ise yapılan sürpriz ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ince davranışından dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 25.04.2022 17:48
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