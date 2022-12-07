Başkan Kılınç'tan temizlik personellerine moral ziyareti

Personellerini sık sık ziyaret ederek, moral ve motivasyonda bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez gece vardiyasında temizlik işlerinde çalışan personellerini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Pazar esnafının alışveriş yaptığı caddede gece temizliği yapan ekipleri ziyaret eden Başkan Kılınç; "Temizlik neferlerimiz 7/24 çalışmaya devam ediyor. Gece-gündüz demeden çalışan temizlik işleri ekiplerimizi, cadde temizliği yaptıkları esnada ziyaret ederek, kolaylıklar diledik" dedi.

Ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getiren personeller de Başkan Kılınç’a, her zaman yanlarında olduğu ve sık sık ziyaret ettiği için teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: PHA