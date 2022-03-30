Başkan Kılınç'tan hasta ve hasta yakınlarına yakın ilgi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, daha önce de sık sık ziyaret ederek yanlarında olduğu hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarını bir kez daha ziyaret etti.

Hasta ziyareti kapsamında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Kılınç, odaları tek tek dolaşarak hastaların ve hasta yakınlarının sorun ve taleplerini dinleyip, geçmiş olsun dileğini iletti.

Ziyaret sonunda kısa bir açıklama yapan Başkan Kılınç, "Ziyaret ettiğimiz hastanede yatan hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın sorun ve taleplerini dinleyip, geçmiş olsun dileğimizi ilettik. Adıyaman Belediyesi oalrak her zaman ihtiyaç duyan hemşerilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineledik" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ise bu ziyaretin kendileri için moral olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA