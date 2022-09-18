Başkan Kılınç, Su deposu yapım çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından, tamamı hibe yoluyla sağlanan 20 bin metreküplük yeni içme suyu deposunun yapımı hızla devam ediyor. İnşaat alanına giderek gerçekleşen çalışmaları yerinde gören Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı. Sorumlular, yapım aşamasındaki devasa ve donanımlı deponun bir an önce bitirilerek, hizmete sunulması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Kılınç, projenin tamamlanmasıyla beraber, şehrin önemli bir sorunu çözümleneceğini belirtti. Emeklerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: PHA