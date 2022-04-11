Başkan Kılınç, Sevgi Çocuk Evlerindeki çocuklarla iftar açtı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, normal zamanda gerçekleştirdiği vatandaş ziyaretlerine Ramazan ayında da aralıksız devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatinde ziyaret ettiği evlerde ve Sevgi Çocuk Evlerinde vatandaşlarla ve çocuklarla birlikte iftar açan Başkan Kılınç, Ramazan ayının güzelliğini ve manevi havasını paylaştı.

Farklı günlerde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkini eşi Hürmet Kılınç ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler'in de katılımıyla Dicle ailesine ait eve yapan Başkan Kılınç, Ziyarette yaptığı konuşmada içten misafirperverliklerinden dolayı Dicle ailesine teşekkür ederek, "Ramazan ayının güzelliklerini ve maneviyatını vatandaşlarımızla fırsat buldukça paylaşmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Bir sonraki gün Sevgi Çocuk Evlerindeki çocukların sofrasına misafir olan Başkan Kılınç, burada iftarını çocuklarla beraber açtı. Başkan Kılınç bu ziyarette yaptığı konuşmada ise "Bu akşamki iftarımızı Sevgi Çocuk Evlerindeki yavrularımızla beraber yaptık. Geleceğimizin umudu yavrularımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor" dedi.

Başkan Kılınç iftar sonunda çocuklarla sohbet edip, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: PHA