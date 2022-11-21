Başkan Kılınç, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da yaşayan Roman vatandaşlarla bir araya geldi.Keleş Konağı'nda gerçekleşen buluşmada, Adıyaman Roman Dernekleri Başkanı Fevzi Konaç, Roman Kanaat Önderleri ve Roman vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, her kesimden vatandaşın huzur içerisinde bir arada yaşadığı Adıyaman'ın tüm dünyaya örnek olması gerektiğini dile getirdi.

​Roman vatandaşlar ise Adıyaman'da birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarını dile getirerek, kendileriyle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç'a teşekkür etti.