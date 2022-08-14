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Başkan Kılınç, Prestij cadde çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

14 Ağustos 2022 Pazar 15:09
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Başkan Kılınç, Prestij cadde çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi'nin Cumhuriyet Caddesi'nde başlattığı prestij cadde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmaları hakkında sorumlulardan bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, caddedeki esnafla da sohbet ederek, caddede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
İncelemeler sonunda bir açıklama yapan Başkan Kılınç, "Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yapılmakta olan yol çalışması ve çevre düzenlemesi hakkında ekiplerimizden bilgi aldık. Mahalle Muhtarımız İlhan Alan ile birlikte mahalle sakinleri ve esnaflarımıza çalışmalarımızı anlattık. Tüm esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.
Cadde esnafı ise yolda yapılan yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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