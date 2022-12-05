Başkan Kılınç, Pazar esnafını ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, pazar pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu. Semt pazarının yoğun olduğu saatlerde istişarelere devam ederek, esnaf ve vatandaşlarla alışveriş üzerine hasbihal etti. Toplumun her kesimiyle bir araya gelen Başkan Kılınç, vatandaşlardan takdir topluyor.

Pazar ziyaret ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, şunları kaydetti:

“Esnafımızla her fırsatta bir araya geliyor, düşünce ve tecrübelerine başvuruyoruz. Bugün Pazar pazarımızın kurulduğu caddeye gelerek hem esnafımızla, hem de alışveriş yapan vatandaşlarımızla yüz yüze sıcak ve samimi muhabbetler ediyor, istişarelerde bulunuyoruz. Bu tür ziyaretlerin önemli olduğuna inanıyoruz. Ziyaretlerimiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aralıksız sürecektir.”

Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ise, Başkan Kılınç’a, ziyaret ile ilgili memnun olduklarını dile getirerek, teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: PHA