Başkan Kılınç: Önemli olan yüreklerin güzelliğidir

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ münasebetiyle Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki engelli öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve il protokolü ile birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Adıyaman Belediyesi tarafından, günün anısına Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen yemeğe katılan Başkan Kılınç, merkezdeki öğrencilerle ve aileleriyle buluştu.

Her masaya ayrı ayrı giderek yakından ilgilenen Başkan Kılınç; “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar ve il protokolümüzün katılımlarıyla belediyemiz tarafından düzenlenen yemek programında engelli kardeşlerimizle bir araya geldik.

Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için her konuda yardımcı olmamız gerekmektedir. Onlara yönelik çeşitli faaliyetler yapmak durumundayız. Her bireyin engelli olabileceğini düşünerek o gözle bakmalı, empati yapmalıyız. Engelliye yapılan her yardım ibadettir. Önemli olan bedensel engelli olmak değil, yüreklerin güzelliğidir” dedi.

Başkan Kılınç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden sonra Adıyaman Belediyesi bünyesinde sporsal faaliyetlerde bulunan engelli sporcularla bir araya geldi. Akabinde Belediye’nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören Selin isimli engelli vatandaşın evine giderek, ailesi ile bir araya gelip, bir süre sohbet etti. Engelli vatandaşların sadece bugün değil, her daim yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, birlikteysek engel yoktur cümlesine vurgu yaptı.

