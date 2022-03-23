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Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi ek binada hizmet veren birimlerde çalışan mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

23 Mart 2022 Çarşamba 14:46
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Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, personelleriyle bir araya gelip, fikir alış verişinde bulunmaya devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi'nin Petrol Caddesinde bulunan ek hizmet binasında hizmet veren birimlerde çalışan personellerde samimi bir ortamda buluşan Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada Ek hizmet binasında görevli mesai arkadaşlarıyla belediyenin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyerek, "Tüm birimlerimizle sahada olmaya, hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın azimli ve gayretli çalışmalarıyla 'Daha yaşanabilir Adıyaman' hedefimize emin adımlarla ulaşacağız inşallah. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Kılınç, konuşmasının sonunda mesai arkadaşlarına da söz vererek talep ve önerilerini dinledi.

 

Kaynak: PHA
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