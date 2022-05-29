Başkan Kılınç Mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Bu kapsamda sık sık gerçekleştirdiği mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden Başkan Kılınç, yine halkla bir araya geldi.

Son olarak Müftülük Caddesinde yer alan Adliye Sarayı civarında bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kılınç, "Memleketimizin gönlü cömert insanlarıyla bir arada olmak bize çok iyi geliyor" diyerek, tüm esnafa hayırlı bol kazançlar diledi.

Vatandaşlar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür edip, istek ve taleplerini dile getirdi.

Kaynak: PHA