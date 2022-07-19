Başkan Kılınç, Kursiyerlerle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi ve Siteler Mahallelerinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezleri'nde sürdürülen kursları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri'ndeki kurslara katılan kadınların yapığı el emeği, göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Kılınç, Kur'an-ı Kerim Kursunda eğitim gören öğrencilerle de sohbet etti.

​Yapılan ziyarette sorumlulardan bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Fatih Mahallesi ile Siteler Mahallesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi'mizdeki kurslarımızda eğitim gören kadınlarımızı ve gençlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli yavrularımıza ve kadınlarımıza kaliteli eğitim imkanları sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.