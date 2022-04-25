Başkan Kılınç, İftarını lise öğrencileriyle açtı

Gençliğe büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez iftarını lise öğrencileriyle birlikte açtı.

Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak kalan öğrencileri ziyaret eden Başkan Kılınç, iftar sonrası okul yönetimi ve öğrencilerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

'Gençlik Makamı Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinlik hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, "Gençlerimize büyük önem veriyoruz. Bunun için gençlerimizin fikirlerini ve görüşlerini alabilmek için sık sık onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu akşam da Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci kardeşlerimiz ile beraber iftar yaparak muhabbetlerine ortak olduk" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Kılınç, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.