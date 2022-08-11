Başkan Kılınç, Harıkçı Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin en işlek noktalarından olan Harıkçı Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cadde üzerinde bulunan işyerlerine tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.

Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Vatandaşlarımız ve ilimizin can damarı esnafımızla iç içe olup sorunlarını dinlemek ve önerilerini almak hizmet bakışımızın öncelikleriniteşkil etmektedir. Bu vesileyle bugün Harıkçı Caddesinde bulunan esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunup, vatandaşlarımızla sohbet ettik ve öneri ve taleplerini aldık" diye konuştu.

Kaynak: PHA