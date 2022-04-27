Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretine devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, iftar öncesi esnafların dükkanlarına tek tek girerek kolaylıklar diledi.

Sıratut ve Dursun Çavuş Cami civarındaki esnaflara yapılan ziyarette vatandaşların hal ve hatırını soran Başkan Kılınç, "İftar öncesi hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün Sıratut Camii ve Dursun Çavuş Camii civarındaki esnaf ve vatandaşlarımızlaydık. Esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar diledik" diye konuştu.

Esnaflar ise Başkan Kılınç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.