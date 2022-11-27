Başkan Kılınç, diyaliz hastalarına moral ziyareti

Her fırsatta hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez diyaliz hastalarına tedavi uygulayan özel bir diyaliz merkezine gitti. Burada tedavi gören hastalarla tek tek ilgilenen Başkan Kılınç, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip, moral motivasyonunda bulundu.

Diyaliz merkezi görevlileri ile de bir araya gelen Başkan Kılınç, hastalara geçmiş olsun dileklerini sundu. Hasta ziyaretinin akabinde diyaliz merkezi yetkilileri ile sohbet edip, talep ve sorunlarını dinledi.

Burada kısa bir açıklamada bulunan Başkan Kılınç; “Diyaliz merkezimizi ziyaretimizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip, diyaliz merkezi yöneticilerine kolaylıklar diledik. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.