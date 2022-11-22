Başkan Kılınç, Devam eden çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen birbirinden önemli projeleri yakından takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kuzey Çevreyolu'nda devam eden yol düzenleme çalışmalarını, Karapınar Caddesi'ndeki refüj ve kaldırım yapımını ve Fatih Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip, sorumlulardan bilgi aldı.

İlk olarak; Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan Kuzey Çevreyolu'nda yol düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Kılınç, daha sonra Karapınar Caddesi'nde devam eden refüj ve kaldırım yapımını ve Fatih Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Çalışma alanlarında mahallelilerle bir araya da gelen Başkan Kılınç, "Memleketimize her yönüyle en iyi hizmeti vermek için tüm enerjimizle ve gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: PHA