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Başkan Kılınç Bozbey esnaflarını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her fırsatta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini Bozbey Caddesi'nde sürdürdü.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:28
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Başkan Kılınç Bozbey esnaflarını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Son olarak şehrin işlek caddelerinden olan Bozbey Caddesini ziyaret eden Başkan Kılınç, buradaki iş yerlerine tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Bozbey Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Daha öncede şehrimizin diğer caddelerinde gerçekleştirdiğimiz bu tür ziyaretler vesilesiyle hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bizleri her daim sevgi ve muhabbetle karşılayan, güler yüzlü hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Cadde sakinleri ise Adıyaman için gösterdiği gayretli çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a tüm ekibi adına teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.08.2022 17:31
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