Başkan Kılınç, Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek mahalle muhtarı ve halkla buluşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın son adresi Bahçecik Mahallesi oldu.

Vatandaşlarla birlikte karar vererek, sorunların çözümü için birlikte hareket etmeyi kendilerine şiar edindiklerini söyleyen Başkan Kılınç, Bahçecik Mahallesi'nde de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

Sohbet havasındaki gerçekleştirilen görüşmeye katılan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'la sohbet edip, mahallelerindeki sorunları sıraladı.

Bahçecik Mahallesi ziyaretinde bir konuşma yapan Başkan Kılınç, "Mahalle buluşmalarımıza Bahçecik Mahallesi ile devam ediyoruz. Mahallemizle ilgili istek ve taleplerini ileten Bahçecik Mahallesi sakinlerimize ve muhtarımıza teşekkür ederim. 7'den 70'e tüm halkımızın mutluluğu için durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bahçecik Mahallesi sakinleri ise mahalle olarak yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA