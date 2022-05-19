Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, yolun en kısa sürede hizmete açılacağını söyleyerek, "Havaların ısınmasını fırsat bilerek asfalt sezonunu başlattık. Özellikle büyük ihtiyaç duyulan noktalara öncelik vererek başlattığımız asfalt çalışmalardan bir tanesi olan Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çalışmamızı yerinde inceledik. Henüz asfalt çalışmalarına yeni başlanan yoldaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak, yolu halkımızın hizmetine açacak" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA