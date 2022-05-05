Başkan Kılınç Asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşla sohbet etti

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında devam eden asfalt yenileme çalışmaları İmamağa Mahallesinde gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, incelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç, burada yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından İmamağa Mahallesi sürdürülen asfalt çalışmalarını inceleyerek sorumlu arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. İnşallah program çerçevesinde mahallelerimizde dönem boyunca asfaltlama çalışmalarını sürdüreceğiz. İncelemeler sırasında ekiplerimize kolaylıklar dileyip, mahalle sakinlerimizle de hasbihal ettik" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Kılınç'a ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: PHA