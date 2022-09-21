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Başkan Kılınç asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ulucami Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:09
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Başkan Kılınç asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi'nin Ulucami Mahallesi'nde sürdürdüğü yol yenileme çalışması hızla devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gelinen noktayla ilgili sorumlulardan bilgi aldı.
Yapılan incelemelerde mahalle sakinleriyle bir araya gelip, personeline kolaylıklar da dileyen Başkan Kılınç, "Halkımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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