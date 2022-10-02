Başkan Erdoğan, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber

İl Genel Meclis Başkan Vekili Şeyh Mehmet Kılınç ve Elmacık köyü muhtarı Mehmet Sarıkaya'nın eşlik ettiği Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan,"Yama bakım ve onarım çalışmalarımızın merkez ilçe ve 8 ilçemizde 4 ayrı ekiple mezralarla birlikte yaklaşık 960 yerleşim birimimize hizmetleri devam ediyor. Bulunduğumuz gurup yolu merkezin en büyük gurup yolu olduğu bu yolda kum ocaklarında çalıştığı bir yol hem de 10-15 köyümüzü kapsayan köylerimiz Elmacık, Kayalı, Yeşilova, Batalhöyük, Ekinci Köristan köylerimiz kapsayan gurup yoludur. Bu yolun bakım ve onarımını yapıyoruz. İl Genel Meclis Başkan Vekili Şeyh Mehmet Kılınç ve Elmacık köyü muhtarı Mehmet Sarıkaya ile yolu inceliyoruz kışa girmeden önce bütün köy yollarımızın bakım ve onarımın yapıyoruz" dedi.

Köylerin şehirler ile aynı olacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın Recep Tayip Erdoğan'ın destek ve talimatlarıyla köylerimiz şehirlerle aynı olacağını İl Özel İdaresi ekibimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor özellikle asfalt ekibine ve teknik elemanlarına teşekkür ediyorum. İl Genel Meclisinin aldığı doğru kararlarla milletvekillerimizin ve teşkilatımızın çalışmalarıyla Valimiz Mahmut Çuhadar'ın onayıyla genel sekreterimizin sevk ve idaresiyle gece gündüz sahada çalışmalarımızı devam ediyoruz."

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