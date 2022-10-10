Başkan Erdoğan: Hizmetin kalitesini yükseltiyoruz - Videolu Haber

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Öncellikle şunu ifade etmek istiyorum. İl Genel Meclisi olarak köylerimizin ulaşımda sıkıntı yaşamaması gecemizi gündüzümüze kattığımızı belirtmek istiyorum. Adıyaman’ın genelinde ulaşımdan alt yapı ve üst yapıya kadar her hizmeti köylerimizin ayağına götürüyoruz. Köy yollarımızın ömrünü uzatmak için 2 kat asfalt döşüyoruz. Bu hizmeti hem yaptığımız yolların uzun ömürlü olması hem de vatandaşımız sıkıntı yaşamasın diye yapıyoruz. Ödenek noktasında hiçbir sıkıntımız yoktur. Devletimiz sağ olsun bu noktada hiçbir olumsuzlukla karşılaşmıyoruz. Adıyaman genelinde yaklaşık 4000 km. yol ağımız bulunmaktadır. Yollarımıza 2 yılda bir 2.kat asfalt atıyoruz. Birinci kat asfaltın bugünkü fiyatı km’de 840 bin TL’dir. İkinci kat asfalt 220 bin lira. İkinci kat asfalt atmasak 1. Kata düşer. Bundan dolayı fiyat farkı 3’e katlanıyor. Birde vatandaşımız ulaşımda sıkıntı çekiyor. Her yıl yama bakım ve onarımlarla geçiriyoruz. Anlayacağınız hizmetin hem kalitesini yükseltiyoruz hem ucuza mal etmeye çalışıyoruz hem de halkımızı mağdur etmemek için gayret gösteriyoruz. Birde asfalt bakım yama onarımlarımızı asfalt planet tesislerimizde elemanlarımızca araç gereç makinelerimizle kaliteli yapıyoruz ve 1.kat 2.kat asfaltlarımızla İl Özel İdaremize ait teknik elemanlarımız kontrolünde yapılıyor. "

Ödenek sıkıntılarının olmadığını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle, Yol Şube Müdürlüğünde çalışan görev yapan tüm elemanlarımıza, yaz aylarında 45 derece sıcaklığında birde asfaltın 90 derce ısınmasıyla ter döken arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah kışa girmeden yol işlerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Ödenek sıkıntımız yok asfaltlamayan köy ve mezramız kalmamış her eve asfalt gitmiş son 10 yıldır Hem bakım ve onarım 2.kat asfaltlarını yapıyoruz.

Yapılan bütün çalışmalar, sayın Valimizin onayıyla sayın Milletvekillerimiz, Genel Sekreterimiz ve Meclis üyelerimiz tarafından sürekli takip edilmektedir. Bozulan yolları tespit ediliyor. Ve idaremizin talebi üzere meclisimizde ödenek kararı alınıyor. Asfalt sezonun sonuna kadar vatandaşımızın ulaşım konusunda mağdur olmaması için hedeflediğimiz programı bitirmeye çaba gösteriyoruz."

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