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Başkan Çelik: Sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri yetiştiricileri memnun etti

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Sürü büyütme ve yenileme desteği hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:53
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Başkan Çelik: Sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri yetiştiricileri memnun etti

Genel Başkan Çelik, bayram öncesinde yetiştiricilere yapılan ödemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek " Küçükbaş hayvancılıkta hayvan başına 125 lira olan Sürü Büyütme ve Yenileme Destekleme ödemesi kapsamında toplam 345 milyon 101 bin 500 lira yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. Kurban bayramı öncesinde yapılan bu ödeme ile yetiştiricilerimizin cebine sıcak para girecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Son zamanlarda oldukça artan girdi maliyetlerinden bunalan yetiştiricilerimiz için bu ödeme adeta bayram ikramiyesi olmuştur. Yetiştiricilerimiz bu ödemeyle bir nebze de olsa rahat bir nefes alacaklardır. Yetiştiricilerimize yapılan Sürü Büyütme ve Yenileme Desteğinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Bakanlığımız ilgili birimlerine sektörümüz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz." dedi.
Çelik, açıklamasında küçükbaş hayvancılığın desteklemelerle önemli mesafeler kaydettiğini belirterek " Ülkemizde küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamına alındığı 2006 yılından itibaren önemli gelişmeler kaydetti. Küçükbaş hayvan sayımız desteklemeler öncesi 31 milyonlardaydı bugün 60 milyonlar seviyesine ulaştı. Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği de hayvan sayımızın daha da artmasına vesile olan önemli bir destektir. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin devamı ile birlikte günümüz şartlarına göre artırılması önümüzdeki süreçte sektörümüzü daha güçlü konuma getirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hükümetimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığımız sektörümüzün gelişimine çok değerli katkılar veriyorlar. Desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Biz de yetiştiriciler olarak bu desteklerin karşılığını vermek için canla başla çalışıp sektörümüzü daha güzel noktalara getirmenin çabasında olacağız. Tüm yetiştiricilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza bayram öncesi yetiştiricilerimize bu sevinci yaşattıkları için şükranlarımızı sunuyor, sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum " ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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