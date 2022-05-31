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Başkan Çelik: Sayısız faydalarına rağmen süt tüketimi maalesef yaygın değil

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2022 Salı 13:45
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Başkan Çelik: Sayısız faydalarına rağmen süt tüketimi maalesef yaygın değil

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlatmak yanında süt  ve süt ürünlerinin üretilmesi ve tüketilmesinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl  1 Haziran tarihinde  tüm  dünyada  "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını ifade etti.
Genel Başkan Çelik, açıklamasında hayvansal ürünler içerisinde yer alan süt ve süt ürünlerinin tüketiminin sağlıklı ve dengeli beslenme için vazgeçilmez olduğunu belirterek “ İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle çocukluk, gebelik, emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Süt ve süt ürünlerinde özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı önemli mineraller, proteinler ve B grubu vitaminleri bulunmaktadır. Sütün proteini iyi kaliteli olup, vücutta bilinen büyüme ve gelişmeye katkısı, bağışıklık sisteminin fonksiyonları üzerine olumlu etkilerinin olduğu, kan basıncını ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu bilinmektedir. Belirtilen faydaları nedeniyle süt bebeklikten yaşlılığa, bireyin zihinsel ve fiziksel gelişimine, vücudunun güçlenmesine ve sağlığının korunmasına çok ciddi oranda katkı sağlamaktadır” dedi.
Çelik, sayısız faydalarına rağmen ülkemizde içme sütü tüketim alışkanlığının yaygın olmadığının altını çizerek “ Halkımızın süt tüketimi ne yazık ki su, çay ve gazlı içeceklerden sonra gelmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki içme sütü tüketim rakamları ülkemizle karşılaştırıldığında içme sütü tüketimimizin gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak derecede düşük olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.
Çocuklar ve gençler tarafından koyun keçi sütü tüketiminin önemine işaret eden Çelik, “ Koyun keçi sütü özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlıklı ve organik beslenme adına son derece faydalıdır. Dolayısıyla koyun ve keçi sütü her gün muntazaman tüketilmesi gereken en temel gıda maddesidir. Bilim insanlarınca kanıtlanmış duruma göre her insan günlük belirli miktarda süt veya süt ürünlerini mutlaka tüketmelidir.  Gelişmiş ülkelerdeki süt tüketim miktarlarına ulaşabilmek amacıyla süt tüketiminin teşvik edilmesine yönelik eğitici çalışmalar yapılmalı, basılı ve görüntülü medyada sütün önemi sadece süt günlerinde değil sıkça dile getirilmelidir. Ayrıca süt üreticilerinin günümüz şartlarında desteklenmesine devam edilerek tüketicilerin de uygun fiyatlardan süt ve süt ürünlerine ulaşımı sağlanmalıdır” dedi.
Genel Başkan Çelik, süt denilince toplumda inek sütünün anlaşıldığı algısına da vurgu yaparak “Ulusal Süt Konseyi bile referans fiyat açıklarken sadece inek sütünü baz almakta koyun ve keçi sütünü yok saymaktadır. Dolayısıyla koyun keçi süt alım fiyatlarını sanayici ve mandıracılar belirlemekte, çok sayıda yetiştiricimiz bu nedenle mağdur olmaktadır. Ulusal Süt Konseyince koyun ve keçi sütü için de referans fiyatları açıklanmalıdır“ dedi.
Çelik, açıklamasını süt ve süt ürünlerinin tüketiminin artması dileğiyle 1 Haziran Dünya Süt Gününü kutlayarak sonlandırdı.

 

Kaynak: PHA
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