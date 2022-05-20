Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı

"Koyun Keçi Süt Üretimi yüzde 9,5 arttı"

Genel Başkan Çelik, TÜİK tarafından açıklanan süt üretim istatistiklerinde koyun keçi süt üretiminin arttığına dikkat çekerek “ 2021 yılı rakamlarına göre toplam süt üretimimiz 23 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşti. 2020 yılına göre yüzde 1,3 oranında bir azalış söz konusu ancak koyun ve keçi süt üretim miktarlarında artış var. 2020 yılına göre 2021 yılında koyun sütü yüzde 5,6 artarak 1 milyon 144 bin ton, keçi sütü ise yüzde 3,9 artarak 623 bin ton olmuştur. Toplamda ise koyun keçi süt üretimimiz yüzde 9,5 oranında artarak 1 milyon 766 bin ton rakamına ulaşmıştır. Dolayısıyla koyun ve keçi sütü üretimlerindeki artış sektörümüz adına memnuniyet vericidir. Önümüzdeki yıllarda üretim rakamlarıyla birlikte tüketimin de artması en temel arzumuzdur. “ dedi.

"Süt içme alışkanlığı ve tüketimi artırılmalı"

Sütün çok önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgu yapan Çelik, “ Süt, Allah’ın biz kullarına bahşettiği en güzel nimetlerden biridir. Ama ne yazık ki ülkemizde süt içme alışkanlığı diğer ülkelere göre maalesef çok düşük seviyelerdedir. Böylesine hayati değeri olan bir ürünün kola veya gazlı içeceklerden daha az tüketiliyor olması düşündürücüdür. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri tüketiminde özellikle çocuklarımız ve gençlerimize süt içme alışkanlığını kazandırmak ve süt tüketimini artırmak için çaba harcamalıyız. Doğal olması bakımından koyun, keçi süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi daha fazla özendirilmelidir. Geçmişte uygulanan okul sütü programının yeniden değerlendirilmesi ve bu manada besin değeri diğer sütlere nazaran yüksek olan ve anne sütü kadar değerli olan keçi sütünün ön planda tutulmasını çocuklarımızın geleceği ve güçlü nesiller yetiştirmek adına oldukça önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

"Süt üreticileri 1,5 süt/yem paritesine göre desteklenmeli"

Çelik, çiğ süt desteklemeleri kapsamında süt üreticilerini memnun edecek fiyatların üretimin sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu belirterek “ Süt üreticilerinin desteklenmesi, üretime devam edebilmeleri açısından çok önemlidir. Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütünün litre fiyatını 15 Mayıstan geçerli olmak üzere 5,7 liradan 7,5 liraya çıkardı. Ancak çiğ süt prim desteği ise litrede 1 liradan 0,2 liraya indirildi. Buna göre çiğ inek sütü litre fiyatı destekle birlikte 7,7 lira oldu. Bu haliyle açıklanan çiğ süt fiyatı 1,5 süt/yem paritesini karşılamaktan uzaktır. Yani üretici 1 litre süt fiyatına 1,5 kilogram yem alabilmelidir. Dolayısıyla devamlı yükselen yem fiyatlarının makul seviyelere çekilmesiyle birlikte açıklanan fiyatlar günümüz şartlarına uygun hale getirilmeli ve süt üreticilerinin süt/yem paritesine uygun olacak şekilde desteklenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çiğ süt prim desteği de yeniden 1 liraya çıkarılmalıdır“ değerlendirmesinde bulundu.

- Koyun ve keçi sütü için de referans fiyat belirlenmeli

Ulusal Süt Konseyince çiğ süt referans fiyatları belirlenirken koyun ve keçi sütüne yer verilmediğine işaret eden Çelik, “ Sektör olarak koyun ve keçi sütü için referans fiyatının belirlenmemesine bir anlam veremiyoruz. Konsey, inek sütüne fiyat belirlerken koyun keçi sütünü yok saymakta bu da sektör olarak bizi üzmektedir. Dolayısıyla Ulusal Süt Konseyince koyun keçi sütü referans fiyatlarını da açıklamasını ve bu anlamda koyun sütü fiyatının en az 12 lira, keçi sütü fiyatının ise en az 10 lira olmasını talep ediyoruz. Ayrıca Ulusal Süt Konseyinde küçükbaş yetiştiricilerinin temsilcisi olarak Merkez Birliğimize de yer verilmesi gerektiğine inanıyoruz “ dedi.