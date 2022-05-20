Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.381,73
ALTIN
938,72
DOLAR
15,90
STERLİN
19,86
EURO
16,81

Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı 21 Mayıs Dünya Süt Gününün 1991 yılında ülkemizde de kabul edilerek kutlandığını belirterek, "Başta sektördeki tüm yetiştiricilerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere süt sektörünün tüm aşamalarında hizmet verenlerle birlikte tüketicilerimizin Dünya Süt Gününü kutluyorum" dedi.

20 Mayıs 2022 Cuma 15:13
4 Okunma
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı

"Koyun Keçi Süt Üretimi yüzde 9,5 arttı"
Genel Başkan Çelik, TÜİK tarafından açıklanan süt üretim istatistiklerinde koyun keçi süt üretiminin arttığına dikkat çekerek “  2021 yılı rakamlarına göre toplam süt üretimimiz 23 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşti. 2020 yılına göre yüzde 1,3 oranında bir azalış söz konusu ancak koyun ve keçi süt üretim miktarlarında artış var. 2020 yılına göre 2021 yılında koyun sütü yüzde 5,6 artarak 1 milyon 144 bin ton, keçi sütü ise yüzde 3,9 artarak 623 bin ton olmuştur. Toplamda ise koyun keçi süt üretimimiz yüzde 9,5 oranında artarak 1 milyon 766 bin ton rakamına ulaşmıştır. Dolayısıyla koyun ve keçi sütü üretimlerindeki artış sektörümüz adına memnuniyet vericidir. Önümüzdeki yıllarda üretim rakamlarıyla birlikte tüketimin de artması en temel arzumuzdur. “ dedi.
"Süt içme alışkanlığı ve tüketimi artırılmalı"
Sütün çok önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgu yapan Çelik, “ Süt, Allah’ın biz kullarına bahşettiği en güzel nimetlerden biridir. Ama ne yazık ki ülkemizde süt içme alışkanlığı diğer ülkelere göre maalesef çok düşük seviyelerdedir.  Böylesine hayati değeri olan bir ürünün kola veya gazlı içeceklerden daha az tüketiliyor olması düşündürücüdür. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri tüketiminde özellikle çocuklarımız ve gençlerimize süt içme alışkanlığını kazandırmak ve süt tüketimini artırmak için çaba harcamalıyız. Doğal olması bakımından koyun, keçi süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi daha fazla özendirilmelidir. Geçmişte uygulanan okul sütü programının yeniden değerlendirilmesi ve bu manada besin değeri diğer sütlere nazaran yüksek olan ve anne sütü kadar değerli olan keçi sütünün ön planda tutulmasını çocuklarımızın geleceği ve güçlü nesiller yetiştirmek adına oldukça önemsiyorum” ifadelerini kullandı.
"Süt üreticileri 1,5 süt/yem paritesine göre desteklenmeli"
Çelik, çiğ süt desteklemeleri kapsamında süt üreticilerini memnun edecek fiyatların üretimin sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu belirterek “  Süt üreticilerinin desteklenmesi, üretime devam edebilmeleri açısından çok önemlidir.  Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütünün litre fiyatını 15 Mayıstan geçerli olmak üzere 5,7 liradan 7,5 liraya çıkardı. Ancak çiğ süt prim desteği ise litrede 1 liradan 0,2 liraya indirildi. Buna göre çiğ inek sütü litre fiyatı destekle birlikte 7,7 lira oldu. Bu haliyle açıklanan çiğ süt fiyatı 1,5 süt/yem paritesini karşılamaktan uzaktır. Yani üretici 1 litre süt fiyatına 1,5 kilogram yem alabilmelidir. Dolayısıyla devamlı yükselen yem fiyatlarının makul seviyelere çekilmesiyle birlikte açıklanan fiyatlar günümüz şartlarına uygun hale getirilmeli ve süt üreticilerinin süt/yem paritesine uygun olacak şekilde desteklenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çiğ süt prim desteği de yeniden 1 liraya çıkarılmalıdır“ değerlendirmesinde bulundu.
- Koyun ve keçi sütü için de referans fiyat belirlenmeli
Ulusal Süt Konseyince çiğ süt referans fiyatları belirlenirken koyun ve keçi sütüne yer verilmediğine işaret eden Çelik, “ Sektör olarak koyun ve keçi sütü için referans fiyatının belirlenmemesine bir anlam veremiyoruz. Konsey, inek sütüne fiyat belirlerken koyun keçi sütünü yok saymakta bu da sektör olarak bizi üzmektedir. Dolayısıyla Ulusal Süt Konseyince koyun keçi sütü referans fiyatlarını da açıklamasını ve bu anlamda koyun sütü fiyatının en az 12 lira, keçi sütü fiyatının ise en az 10 lira olmasını talep ediyoruz. Ayrıca Ulusal Süt Konseyinde küçükbaş yetiştiricilerinin temsilcisi olarak Merkez Birliğimize de yer verilmesi gerektiğine inanıyoruz “ dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı
Saat Kulesi kavşağı da rengârenk
Saat Kulesi kavşağı da rengârenk
CHP'li Bozat'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
CHP'li Bozat'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber
HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi
Kent Parkta bakım çalışması
Kent Parkta bakım çalışması
Kahta'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri başladı
Kahta'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri başladı
Emniyet personelleri ödüllendirildi
Emniyet personelleri ödüllendirildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim