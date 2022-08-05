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Bakan Karaismailoğlu: Nissibi Köprüsü’nü 4 milyon 78 bin araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni birbirine kesintisiz bağlayan Nissibi Köprüsü’nden toplam 4 milyon 78 bin araç geçtiğini duyururken,"Köprü ile seyahat süresi, feribota göre bir buçuk saat kısaldı. Yıllık 84,3 milyon TL tasarruf edildi” dedi.

05 Ağustos 2022 Cuma 13:29
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Bakan Karaismailoğlu: Nissibi Köprüsü’nü 4 milyon 78 bin araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye’nin dört bir yanında yatırımların hızla devam ettiğini, 311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadükleri 730 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu yatırımlardan birinin de Nissibi Köprüsü olduğunu kaydetti. Köprünün Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan Adıyaman-Kâhta-Siverek-Diyarbakır Devlet Yolu’nun Atatürk Baraj Gölü’nü kestiği bölümde, barajın su tutmasıyla kara ulaşımının kesintiye uğradığı noktada inşa edildiğini anımsatan Karaismailoğlu, Nissibi Köprüsü’nün 21 Mayıs 2015 yılında hizmete alındığını belirtti. 
"Köprü ile ulaşım süresi 1,5 saat kısaldı"
610 metre uzunluğunda olan köprü ile hızlı, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlandığını aktaran Karaismailoğlu,"Nissibi Köprüsü gergin eğik kablo askılı yöntem ile ülkemizde hayata geçirilen ilk köprüler arasında yer alıyor. Köprü’nün yapımı ile Adıyaman ve Diyarbakır illeri üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bağlandı. Feribotla ulaşım süresine göre seyahat süresinde yaklaşık bir buçuk saatlik kısalma oldu. Ayrıca, Diyarbakır’ın batı, Adıyaman’ın doğu illerine olan uzaklığı 40 kilometre kısaldı" dedi. 
Açıldığı günden bu yana köprüden 4 milyon 78 bin aracın geçtiğini bildiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, zamandan 26,3 milyon TL, akaryakıttan 58 milyon TL, olmak üzere toplam 84,3 milyon TL tasarruf sağlandığını, karbon salınımın da 11 bin 755 ton azaltıldığına vurgu yaptı.

 

Kaynak: PHA
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