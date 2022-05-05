Aydın: Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız

Besni ilçesinde dolu nedeniyle hasar gören köylerde incelemede bulunmak üzere ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a Milletvekili Yakup Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul ve çiftçiler eşlik etti.

Zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Besni ilçesinde yoğun ve etkili dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanları, tarım arazilerini ve bahçeleri yerinde inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Bugün malumu olduğu üzere, özellikle Besni ilçemizde meydana gelen yoğun ve etkili dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanları, tarım arazilerini ve bahçeleri yerinde incelemek için milletvekili arkadaşlarımız, kaymakamımız, devlet görevlilerimiz ve teşkilatımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Öncelikle, Besni Kaymakamlığı’nda yapılan durum değerlendirme toplantısının ardından yerinde incelemelerde bulunmak üzere hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz ve köylülerimiz ile istişarede bulunmak için saha çalışmalarımıza devam ettik."dedi.

"Yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zarar meydana geldiğini tespit etmiş olduk"

Bölgesel olarak yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zarar meydana geldiğini tespit ettiklerini aktaran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Besni ilçemizde 03.05.2022 tarihinde meydana gelen dolu yağışı nedeni ile ilçemize bağlı Çaykaya, Eğerli, Kurugöl, Karagüveç, Boncuk, Toklu, Camuşcu, Kargalı, Çakırhöyük, hasanlı, Aktepe, Yoldüzü, Akdurak, Yazıbeydilli, Çomak, Hacıhalil, Beşyol, Kesecik, Sayören, Kızılin, Ören köylerimizde; yaklaşık 35.000 dekar alanda antepfıstığı, bağ, badem, pamuk, mısır, buğday, arpa, sarımsak, nohut, mercimek ve patates gibi zirai faaliyetlerin yapıldığı yerlerde,, ürün bazında ve bölgesel olarak değişmekle birlikte yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zarar meydana geldiğini tespit etmiş olduk. Oluşan doğal afetin akabinde, 04.05.2022 tarihinde köylerimizde Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön tespit işlemi yapılmış olup, meteoroloji verilerine göre yağışların devam etmesi, arazi şartlarının uygun olmaması ve oluşan zararın bitkideki tahribatının daha net tespiti için parsel bazlı zarar tespitlerine 09.05.2022 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte yaşanan afet nedeni ile zarar gören vatandaşlarımızın bir dilekçe ile zarar tespiti istemeleri gerekmektedir. Bir kez daha yaşanan dolu afettinden dolayı hemşehrilerime, çiftçimize ve köylerimize geçmiş olsun diyorum, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Devletimiz ve milletimiz her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecektir."