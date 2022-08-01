Aydın: Adıyamanlı çiftçilerimize ödenmek üzere 20 milyon TL ödenek ayrılmıştır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerinde 14-15 Nisan ve 3 Mayıs 2022 tarihlerinde meydana gelen don ve dolu afetleri nedeniyle zarar gören çiftçiler için 20 Milyon TL ödenek ayrıldığını söyledi.

"Çiftçilerimizin mağduriyetini gerekli mercilere iletmiştik"

Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Adıyaman ve ilçelerde don ve dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere 20 Milyon TL ödenek ayrıldığının müjdesini veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Adıyaman ve ilçelerinde meydana gelen afetler nedeniyle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çiftçilerimize ödenmek üzere 20 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Zarar sonrasında AK Parti teşkilatı olarak yerinde incelemeler yaparak çiftçilerimizin mağduriyetini gerekli mercilere iletmiştik. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile çiftçilerimizin bu yaşanan doğal afet nedeniyle zararlarını bir nebzede olsa karşılayacağız. Çiftçilerimize yapılacak ödemelerin hayırlı olmasını diliyor her zaman olduğu gibi bugünde yanlarında olduklarını ifade etmek istiyorum."dedi.