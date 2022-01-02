Avrupa El Ele Vakfı'ndan yaşlı kadına yardım

Kentte Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 9 çocuğu olan Zülfiye Toybar'ın resimlerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla hayırseverler harekete geçti.

Avrupa El Ele Vakfı Adıyaman Şubesi üyeleri tarafından yalnız yaşayan Toybar'ı ziyaret ederek eksikliklerini giderdi.

Toybar'ı evinde ziyaret ederek eksiklerini gideren ve desteklerin devam etmesini isteyen Avrupa El Ele Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Yunus Güzel,"Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve ihtiyaç sahibi bir teyzemizin olduğunu öğrendik ve hemen harekete geçerek öncelikle teyzemizin ihtiyaçlarını tespit edip gıda ve temizlik yardımında bulunduk. Evi gezdiğimizde ise evde doğru dürüst bir halı, buzdolabı, odun-kömür vb. gibi malzemelerin olmadığını gördük. Teyzemize inşallah düzenli bir şekilde yardımcı olacağız. Buradan gıda yardımı için destek olan değerli hayırseverlerimize teşekkür ederim" dedi.