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ATSO'dan 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuyor.

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:53
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ATSO'dan 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımları devam ediyor. Adıyaman genelinde 500 öğrenciye ATSO tarafından kıyafet yardımı gerçekleşirken 23 Nisan İlköğretim Okulundan sonra Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulunuldu.
ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, il genelinde belirlenen ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencileri Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri aracılığıyla tespit ettiklerini belirterek, giyim yardımlarının da bu tespitlere göre yapıldığını söyledi. Başkan Torunoğlu; “Adıyaman’da ve köylerde eğitim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık giyecek yardımında bulunuyoruz. İyi günlerde kullansınlar, eğitime katkı vermeye devam edeceğiz. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bunun bilincindeyiz. Milletimizin ve vatanımızın geleceği olan çocuklarımız için her şeyi yapmaya hazırız. Bu nedenle ihtiyaç sahibi 500 öğrencimize kışlık mont yardımında bulunduk. Ayrıca Yönetim Kurulu olarak imkânlarımız nispetinde üniversite öğrencilerimize de burs vermekteyiz. Çatı kuruluşumuz ülkemizin en saygın sivil toplum örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu tür sosyal aktivitelere önem veriyor. Ben TOBB Başkanımız M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Polis Amca Ortaokulu Müdürü Abuzer Yavcik, katkı ve destekleri dolayısıyla başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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