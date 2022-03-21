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Aşk engel tanımadı

Kahramanmaraş'ta ortopedik engelli Sadiye Dokuyucu ile özel gereksinimli Zafer Tüten’in talebi üzerine çiftin düğün töreni Kültürpark’ta gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan düğünde mutlu çift, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

21 Mart 2022 Pazartesi 10:15
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Aşk engel tanımadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda gelen talep üzerine, doğuştan ortopedik engelli Sadiye Dokuyucu ile özel gereksinimli Zafer Tüten’in düğünleri Kültürpark’ta gerçekleştirildi. Çiftin ailelerinin ve sevenlerinin katıldığı düğün töreni renkli anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personellerinin de katıldığı düğün töreninde çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri olarak çiftimizin bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan büyük sevinç duyduk. Evliliklerini huzur içerisinde bir ömür boyu devam ettirmelerini diliyorum” dedi.
"Hayallerimize kavuştuk"
Sadiye Dokuyucu, “Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılıyordum. Burada hocalarımızla ve kursa gelen diğer arkadaşlarımızla adeta bir aile olmuştuk. Büyükşehir Belediyemizden düğünümüzde bizlere destek olmasını istedik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör de bizlere bu süreçte çok büyük destek oldu. Hayallerimizi gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: PHA
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