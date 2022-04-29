Ankara’nın Kalbi Kalbi Kızılay’da Gitmeniz Gereken Yerler

Türkiye’nin başkenti olan Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir semt olan Kızılay semti Ankara’nın kalbi niteliğindedir. Kendi adını taşıyan mahallesiyle birlikte toplamda 8 mahallesi olan Kızılay'a hem metro hem de istasyon ile çok kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Semtin gözde yerlerinden biri olan olan Kızılay’da çok sayıda büro, kafe, restoran, mağaza mevcut olması ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nın burada bulunması bu konumu önemli kılan hususların başında gelmektedir. Burada ziyaret edebileceğiniz bir başka yer de Kızılay Alışveriş Merkezidir. İçerisinde 120 mağaza ve 300 araçlık bir otopark bulunmaktadır. Kalabalık caddesiyle barların ve türkü evlerinin toplandığı nokta olan Kızılay Sakarya caddesi görülmesi gereken yerlerdendir. Kızılay’da gidilmesi gereken yerleri şu şekilde sıralayabiliriz; Kızılay Karanfil sokak, Konur sokak ve Yüksel caddesi görülmeye değer yerlerdir.

Kızılay’da nerede ne yenir?

Gözde ve merkezi bir olan Kızılay’da yemek konusunda birçok alternatif bulunmaktadır. Kızılay’da en popüler yemek mekanları arasında Aspava baştü gelmektedir. Dürüm ve mezesiyle müşterilerine lezzet şöleni sunmaktadır. Eğer kıvamında pişirilmiş bir et yemeği yemek istiyorsanız Kızılay Anadolu Et lokantasını tercih edebilirsiniz. Kızılay’da yemek mekanı aradığınızda seçeneklerinizde Düveroğlu da olabilir. Ayrıca yemekten sonra burada konaklamak isterseniz bütçenize uygun Kızılay otellerini tercih edebilirsiniz.

Kızılay’da Konaklanabilecek Oteller

Kızılay’da her bütçeye hitap eden kaliteli oteller mevcuttur. Kızılay otel fiyatları hakkında bilgi edinmek için Neredekal.com’u ziyaret edebilirsiniz. Bunlara örnek verecek olursak ilk sırada 1999 yılından beri hizmet veren Alba Ankara oteli gösterebiliriz. Yine merkezi bir konumda ve Ankara’nın en hareketli noktalarında bulunan güvenilir ve bütçeye uygun İsmira Oteli tercih edebiliriz. İş seyahatleri ve tatil konaklamaları için tercih edilen otel ise Bussines Grand hoteldir. bütçeye uygun kaliteli ve hijyenik Kızılay otelleri arasından birine online olarak da rezervasyon yaptırabilirsiniz.